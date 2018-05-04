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ماسك الطمي والعسل للقضاء على مشاكل البشرة نهائيًا

صحة وتغذية

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عسل

طمي

ماء ورد

تسبب أشعة الشمس العديد من المشاكل للبشرة، وهو الأمر الذي تبحث الفتيات عن حل دائم له للحصول على بشرة صحية.

ولأن الوصفات الطبيعية هى الحل الأكثر أمنًا بالنسبة للكثيرات، فذكر موقع "fabhow"، مجموعة من الماسكات التى تعمل على إعادة نضارة بشرتك وحل مشاكلها فى فترة قصيرة، دون الحاجة للذهاب إلى مراكز التجميل.

وكان ماسك الطمى والعسل من أبرز الوصفات التى ذكرها الموقع، وإليكِ طريقة تحضيرها:

أولاً المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الطمى

ملعقة كبيرة من العسل

كمية مناسبة من ماء الورد

ثانيًا طريقة تحضير ووضع الماسك:

احضرى وعاء متوسط الحجم وضعى فيه الطمى ثم ضيفى العسل، بعدها ضيفى ماء الورد بالكمية التى تجعل الماسك سهل العجن حتى تحصلين على خليط متجانس، ضعى الماسك على وجهك وتجنبى ملامسته لمنطقة العينين واتركيه لمدة تتراوح من 10لـ 15 دقيقة، وأخيرًا اغسلى وجهك بالماء البارد، وكررى هذه الوصفة مرة يوميًا.



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