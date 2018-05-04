04 مايو 2018 - 10:49 ص

تستطيع الفتيات استخدام ماسك بسيط من "جوزة الطيب والعسل" للاستغناء عن المكياج في رمضان نهائيًا.

ونشر موقع "blackdoctor " مجموعة من الوصفات الطبيعية التى تعمل على حل مشاكل البشرة فى وقت قصير، ومن أبرزها ماسك "جوزة الطيب والعسل".

وإليكِ طريقة تحضير الماسك:

أولاً المكونات:

ملعقتان كبيرتان من العسل

ملعقتان كبيرتان من جوزة الطيب

ملعقتان صغيرتان من اللبن

ثانيًا طريقة التحضير:

احضرى وعاء صغير وضعى فيه المكونات السابقة وامزجيها جيدًا حتى تحصلين على خليط متجانس، بعدها ضعى الخليط على وجهك واتركيه لمدة تترواح من 10 لـ 15 دقيقة، وأخيرًا اغسلى وجهك بالماء الفاتر، ولتحصلين على نتيجة فعالة يمكنك استخدام هذا الماسك مرة أسبوعيًا لتودعين مشاكل بشرتك بشكل نهائى، دون الحاجة للذهاب إلى مراكز التجميل واستخدام مستحضرات خاصة بإخفاء عيوب البشرة.



