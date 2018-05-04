مصرع شخصين أثناء تنقيبهما عن الآثار في المنوفية

04 مايو 2018 - 11:19 ص

لقى شخصان مصرعهما بمركز السادات فى محافظة المنوفية، حيث انهارت عليهما الرمال أثناء تنقيبهما عن الآثار بمنزل أحدهما.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا مفاده مصرع شخصين بناحية كفر داود الجديدة دائرة مركز السادات، نتيجة انهيار الرمال عليهما حال تنقيبهما عن الآثار.

وبموجب المحضر رقم 6051 جنح مركز السادات لسنة 2018، المحرر بالواقعة أكد "ح.ا. م. ا" 36 سنة، عامل، و"م.ع. ر.ح" 52 سنة، مدرس، أن شقيقيهما "ع.ا" 27 سنة، عامل، و"ف.خ.ف.ع" 25 سنة، مؤهل متوسط، كانا ينقبان عن الآثار بمنزل الأخير بناحية كفر داود الجديدة، وانهالت الرمال عليهما، ما أدى إلى وفاتهما وما زالا أسفل الرمال.

وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط صاحب المنزل، وبسؤاله أقر بمضمون ما جاء بالفحص، وجار العمل على استخراج جثتى المتوفيين، وبالعرض على النيابة، قررت حبس المتهم "ف.خ. ف. ع" 4 أيام على ذمة التحقيق، وتكليف الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج جثمانى المتوفيين، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة



