"المنشاوي": هذا هو دور الإعلام بالمجتمعات الديمقراطية

04 مايو 2018 - 11:28 ص

قال محمد المنشاوي، الكاتب الصحفى المتخصص فى الشئون الأمريكية ، إن الإعلام فى الدول الديمقراطية يلعب دورًا جادًا دائمًا في التغطية الإخبارية والمعلوماتية المحايدة إلى جانب دوره السياسي، وهذا ما تبين خلال تغطية صحيفتي "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" الأمريكيتين فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف "المنشاوي"، خلال مقاله الذى نشر بـ"الشروق" تحت عنوان "49 سؤالًا للرئيس ترامب"، قائلاً: "بلغ عدد الأسئلة المذكورة 49 سؤالا يرغب المحقق الخاص بالقضية فى توجيهها للرئيس، ويبدو أن الصحف الأمريكية حصلت عليها من خلال محامى ترامب ممن اجتمعوا مع فريق المحقق مولر للتباحث حول فكرة مكوث ترامب أمام فريق التحقيق للإجابة عن أسئلة تتعلق بالتدخل الروسى فى الانتخابات الأخيرة ".

وتابع: "يسمح الفصل بين السلطات فى النظام السياسى الأمريكى باستقلالية عمل الجهات القضائية بعيدا عن نفوذ أو سطوة البيت الأبيض ويسمح كذلك النظام الأمريكى بفصل كامل بين التحقيقات الجارية حول احتمال معرفة الرئيس بمخالفات أو تواطئه مع روسيا ، غطى الإعلام الأمريكى موضوع أسئلة التحقيق مع ترامب بحيادية كاملة، ولم يتهم أحد أحدا بإهانة الرئيس، أو تشويه صورة الدولة أو نشر أخبار كاذبة أو تهديد الأمن القومى، وذلك لإيمان العقل السياسى الأمريكى بسيادة القانون".



