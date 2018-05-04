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بالصور.. القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدارسين الوافدين

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القوات المسلحة

وزارة الخارجية

الدول الأفريقية

احتفلت القوات المسلحة، بتخريج 7 دورات لكوادر الدارسين الوافدين من 39 دولة إفريقية بواقع 174 وافدًا بعد أن أتموا دوراتهم التدريبية داخل المنشآت والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية .

وألقى اللواء أركان حرب ناصر عاصي، رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، كلمة استعرض فيها أنشطة ومجالات التعاون في الإعداد والتأهيل للدارسين الوافدين من الدول الإفريقية الصديقة والشقيقة، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات لزيادة آفاق التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة، والتوسع في إعداد وتأهيل الدارسين الوافدين ونقل وتبادل الخبرات التخصصية في العديد من المجالات.

أعقبه عرض فيلم تسجيلي أعدته إدارة الشئون المعنوية تضمن مراحل الإعداد والتنفيذ للدورات المختلفة بدءًا من استقبال الدارسين، ومروراً بالموضوعات التخصصية التي تم التدريب عليها نظرياً وعملياً وفقاً لأحدث التكتيكات والنظم التعليمية داخل المنشآت والمراكز التدريبية بالقوات المسلحة.

وقدم أقدم الدارسين الوافدين الشكر والامتنان للقوات المسلحة المصرية لما لمسوه من رعاية واهتمام ومدى ما اكتسبوه من علوم وخبرات والتي تعينهم على الوفاء بمهامهم في خدمة شعوبهم وأوطانهم.

من جانبه أشاد السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية بالتعاون المثمر بين القوات المسلحة ووزارة الخارجية ممثلة فى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى تعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية المصرية لدعم شعوب ودول القارة الإفريقية وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على دعم جهود البناء والتنمية في العديد من المجالات .

وألقى اللواء أركان حرب مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع كلمة بالنيابة عن الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، نقل فيها تهنئته للدارسين الوافدين بعد إتمام فترة دراستهم، مؤكداً أن القوات المسلحة المصرية حريصة على دعم وتعزيز آفاق التعاون والعلاقات العسكرية المتميزة التي تربطها مع نظائرها بكافة دول القارة الإفريقية، وتوفير كافة الإمكانات لصقل مهارات الدارسين الوافدين وإكسابهم الخبرات العلمية والمهارية في التخصصات المختلفة، وأن مصر كانت وستظل ترحب بانضمام كل طالب علم داخل منشآتها ومعاهدها العسكرية.

وفى نهاية الاحتفال تم توزيع شهادات التخرج على الوافدين الأفارقة بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الإفريقية.

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