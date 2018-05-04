  • الجمعة 04 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:33 م
بحث متقدم
القرضاوي

معركة فيسبوكية للجماعة الإسلامية بسبب ذكريات القرضاوي

سيارة اسعاف

3 مصابين في انهيار عقار بالإسكندرية

الأهلي

موعد لقاء "الأهلي" و"الترجي" والقنوات الناقلة

يوسف ندا

قيادي إخواني : هذه كوارث وأخطاء " يوسف ندا"

كريستيان جروس مديرًا فنيًا للأهلي

هروب المدرب الجديد للزمالك

الدولار

سعر الدولار في السوق السوداء

محمد صلاح

"الجبلاية" يوافق على هذا الطلب لـ"صلاح"

توقف "تويتر" في بعض دول العالم

"تويتر" تحذر مستخدميها من هذا الأمر الخطير

سد النهضة

وكيل المخابرات يكشف معلومة خطيرة عن سد النهضة

جماعة الإخوان (أرشيفية)

المخابرات البريطانية هى الصديق الوفي لـ"الإخوان"

اعتقال فلسطيني وإطلاق الغاز المسيل للدموع بقطاع غزة

عرب وعالم

الاحتلال
ارشيفية

متابعات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

جنود الاحتلال يطلقون الغاز المسيل تجاه مستوطنين

#

طائرة إسرائيلية بدون طيار تطلق قنابل الغاز علي الفلسطينيين

#

شهيد و86 مصابا بمواجهات مع جيش الاحتلال

#

إصابة 292 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال

إسرائيل

فلسطين

الحوادث

الاراضى المحتلة

قوة عسكرية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل فلسطيني بعد تسلله عبر السياج الفاصل داخل الأراضي المحتلة شمالي قطاع غزة.

وقال موقع "والا" العبري: إن فلسطينياً تسلل عبر السياج الفاصل شمالي القطاع قبل اعتقاله عبر قوة عسكرية واقتياده للتحقيق.

وارتفعت وتيرة تسلل شبان من القطاع المحاصر من 11 عاماً إلى الأراضي المحتلة خلال الفترة الماضية، وقال جيش الاحتلال إنه ينظر ببالغ الخطورة لهذه الحوادث، لاسيما مع وصول بعضهم إلى قواعد عسكرية إسرائيلية.

وفي سياق أخر قام جنود الاحتلال الإسرائيلى بإطلاق الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية بعد صلاة الجمعة تجاه محتجين فلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل فى إطار الاحتجاجات المستمرة منذ مدة طويلة وقتل خلالها 43 فلسطينيا بنيران إسرائيلية منذ الثلاثين من مارس.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين عند المخيمات المقامة بالقرب من السياج الحدودى الممتد مسافة 40 كيلومترا وهى المنطقة التى تشهد الاحتجاجات التى يطلق عليها الفلسطينيون اسم "مسيرة العودة الكبرى".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هاجم حفتر الانتخابات فتم تفجير مفوضيتها !

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

*كوسوفا.. الطيور السوداء*

عبد العزيز محمد قاسم

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اعتقال فلسطيني وإطلاق الغاز المسيل للدموع بقطاع غزة
» "التخطيط" تزف بشرى سارة للمواطنين
» بالفيديو..السماء تمطر أسماكا في إيران
» بالصور.. القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدارسين الوافدين
» "ساويرس": "يا بخت سعيد بسعيدة"
» "الخارجية" توضح حقيقة إرسال قوات إلى سوريا
» "الباز" يفتح النار على وزير التربية والتعليم
» تصريح صادم لمحافظ الإسماعيلية عن التسعيرة الجبرية
» فريق عمل "صاحبة السعادة" يبكيها على الهواء
» طقس اليوم حار والعظمى تسجل 39 درجة
» عضو بـ"الأعلى للشؤون الإسلامية": الكتب الدراسية في الغرب تسيئ للاسلام

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك