موعد لقاء "الأهلي" و"الترجي" والقنوات الناقلة

04 مايو 2018 - 12:50 م

ساعات قليلة وتنطلق صافرة الحكم السنغالي مالانج ديدهيو، في التاسعة من مساء اليوم، ومعها تتجه أنظار محبي وعشاق النادي الأهلي صوب ستاد برج العرب، حين يلاقي الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي في أولى جولات البطولة الإفريقية.

ومن المقرر أن يتم إذاعة اللقاء حصريا على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، كما يتم إذاعتها أيضًا على قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي.

ويسعى الأهلي بقيادة حسام البدري، لحسم نقاط المباراة الثلاثة لمصالحة جماهيره بعد أن تلقي هزيمتين متتاليتين أمام الزمالك في القمة 116، وأمام الأسيوطي في كأس مصر.



