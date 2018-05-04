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في رام الله..

مسيرة بالـ"موتسيكلات" ردًا على "طواف إيطاليا"

عرب وعالم

موتسيكلات
ارشيفية

متابعات- محمد الخرو

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رام الله

جيش الاحتلال

مقاطعة اسرائيل

موتوسيكلات

سباق العالم

خرجت منذ قليل مسيرة حاشدة من مدينة رام الله بالـ"موتوسيكلات" متجهين إلى شمال القدس.

وقام الشعب الفلسطيني بتنظيم هذه المسيرة ردا على استضافة دولة الاحتلال لسباق "طواف إيطاليا" الذي يعد ثالث أكبر سباق في العالم.

وقال منسق الحملة الأكاديمية في حملة مقاطعة إسرائيل زيد الشعيبي، إن الحركة أصدرت بيان استنكار لحضور السباق الضخم، وطالبت القائمين عليه بإلغائه، كونه يضفي شرعية على دولة ابرتهايد، تضطهد الفلسطينيين على مدار عقود.

وأشار إلى أن الحركة أطلقت حملة حملت شعار "اسحبوا دراجاتكم"، بهدف الضغط على الدول المشاركة في السباق للانسحاب منه، لافتًا إلى أن الحملة دعت الى نقل الطواف من إسرائيل حتى لا يكون هناك محاولة للتستر على جرائم الاحتلال، وانتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

بدورها، قالت ملاك منصور إحدى المشاركات في المسيرة، إن "مجموعة فلسطين ع البسكليت" خرجت اليوم في المسيرة لإيصال رسالة بأنه لا يجوز اتخاذ الرياضة كوسيلة لتجميل صورة الاحتلال.

وأضافت أن هذه المشاركة أيضا من أجل إيصال صوتنا للعالم، والتعبير عن رفضنا للانتهاك الواضح والاستخفاف بالوضع في فلسطين، من خلال تعاون دولة أوروبية تدعو للسلام والعدل، مع دولة تمارس العنصرية وتنتهك حقوق الإنسان وتعامل الفلسطينيين كأنصاف بشر.

وأشارت منصور إلى ان الاحتلال اعترض طريق المشاركين عند حاجز قلنديا، واحتجز أحدهم، وهددهم بالقمع إذا لم ينسحبوا من المكان.

ومن المقرر أن ينطلق سباق "طواف ايطاليا 2018"، اليوم في مدينة القدس المحتلة، والذي يهدف الاحتلال من وراء تنظيمه إلى تحسين صورته أمام العالم، وإخفاء سياساته العنصرية ضد شعبنا.



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