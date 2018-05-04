خبير إعلامي: 3 قرارات أثرت سلبًا على الطبقة المتوسطة

04 مايو 2018 - 01:07 م

حدد دكتور محمود خليل، رئيس قسم الصحافة بإعلام القاهرة، مجموعة من القرارات الاقتصادية التي أثرت سلبًا على الطبقة المتوسطة، مشيرًا إلى أنها دائمًا ما تكون هي الطبقة التي تدفع ثمن إجراءات الإصلاح من تحمل الأعباء والتدهور المعيشي.

وأضاف "خليل"، خلال مقاله الذي نشر بـ"الوطن" تحت عنوان "قطم ضهر الطبقة الوسطى"، أن أصعب تلك القرارات كان تعويم الجنيه، وحتى القرارات الأخيرة التى اتخذها الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، فى إطار مشروع تطوير التعليم، وكان من بينه إلغاء نظام اللغات بالمرحلة الابتدائية فى المدارس التجريبية بدءاً من 2019 ومع موجة الغلاء المتوقعة إذا نفذت الحكومة ما عزمت عليه من تخفف فى دعم الوقود والكهرباء فلك أن تتوقع ضربة قاصمة لظهر هذه الطبقة، بصورة ستهدد بتآكلها بشكل ينذر بالخطر على هذا المجتمع .

واستكمل مرددا :" نمط الأداء الحالي يؤشر إلى أن الحكومة تحل مشكلاتها ولا تأبه إلى توابعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ويتسم الكثير من الوزراء الحاليين بقدر ظاهر من التعالى فى التعامل مع المواطنين، خصوصاً من أبناء الطبقة المبتلاة. فهم وحدهم الذين يفهمون رغم أن منهجيتهم فى التفكير والتدبير تفتقر إلى الوعى بالسياق والأبعاد السياسية والشعبية لما يتخذونه من قرارات".