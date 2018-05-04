شاهد.. كارثة جديدة عن "الحوت الأزرق"

04 مايو 2018 - 01:10 م

أكد النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن حجب لعبة الحوت الأزرق صعب وخاصة أن أغلبها تبث من خارج مصر، قائلاً: "إن تلك اللعبة عبارة عن برنامج ليس بالشكل التقليدي مكون من 50 سؤالًا".

وأضاف "السعيد"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، أنه لا يمكن أن يكون هناك حجب كامل للألعاب الإلكترونية القاتلة، ولكن يجب تقنين البرامج التي تهدر صحة شبابنا.

وتابع: أن لعبة الحوت الأزرق غالبا هى من تختار الأشخاص المعنيين أو ضحاياه، وتستطيع الوصول إليهم من خلال رسائل عبر "الواتساب، أو الفيسبوك".

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