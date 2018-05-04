3 مصابين في انهيار عقار بالإسكندرية

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الإسكندرية

انهيار عقار

ارتباك

شلل مرور

انهار منذ قليل  في منطقة محرم بك بوسط محافظة الإسكندرية عقار مكون من 4 طوابق مما أدي إلى حالة ارتباك وشلل مروري بالمنطقة.

وأسفر الانهيار عن إصابة "عفاف عبده، ومحمد محمود عبد القادر، وممدوح محمد محمود" بحسب الدكتورة عزة الفناجيلي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

تلقى قسم شرطة محرم بك، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بانهيار عقار بمنطقة محرم بك، انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

ومن جانبها، أوضحت بهية عبد الفتاح، رئيس حي وسط الإسكندرية، أن العقار صادر له قرار إزالة للطوابق الثلاث العلوية، وترميم للطابق الأراضى إلا أن السكان رفضوا الإخلاء وقرروا الإقامة على مسئوليتهم.

وتبين من المعاينة انهيار العقار رقم 16 بشارع الكواكب بمنطقة محرم بك، مكون من 3 طوابق علوية وطابق أرضي حتى سطح الأرض.



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