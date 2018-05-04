انتحار عامل في ظروف غامضة بالإسماعيلية

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انتحار

الإسماعيلية

انتحار عامل

القصاصين

انتحر حداد فى ظروف غامضة بإحدى قرى مركز القصاصين بالإسماعيلية، حيث أغلق باب غرفته وشنق نفسه فى مروحة سقف الغرفة.

وردت معلومات للواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، يفيد بورود إخطار من الرائد محمد جميل رئيس مباحث مركز القصاصين، بالعثور على جثة حداد مشنوق داخل غرفة شقته بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، حيث تم العثور على "ياسر . م" يعمل حداد، ومقيم عزبة المنايعة دائرة مركز القصاصين، مشنوقا بالمروحة بسقف غرفته، فتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

 



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