» هذا سلاح لاعبي الترجي قبل مواجهة الأهلي

04 مايو 2018 - 01:29 م

يلتقي مساء اليوم الجمعة النادي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولي لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويشهد تاريخ لقاءات الفريقين بتفوق للأهلي على الترجي خلال المواجهات التي التقى فيها الفريقين، وسيكون لقاء الليلة رقم 17 في تاريخ المواجهات.

وفاز الأهلي، 6 مرات مقابل 3 انتصارات للترجي، و7 تعادلات بين الفريقين، وسجل الفريق الأحمر 18 هدفاً، مقابل 10 أهداف للترجي.

ولم يحقق الترجي، الفوز على الأهلي في آخر 7 مواجهات بينهما، وتحديدا منذ فوزه، في 30 يوليو 2011، بهدف الكاميروني يانيك نجونج، في جولة دور المجموعات بتونس، كما أن الأهلي هز شباك الترجي في المباريات السبع الأخيرة بينهما.

وبدأت المباريات بين الفريقين في 1990 في الدور الثاني لدوري أبطال أفريقيا بالنظام القديم، حين تعادلا ذهاباً وإياباً، وفاز الترجي بضربات الترجيح ليعبر عقبة الأهلي الذي ثأر في عام 2001 بعد 11 عاماً كاملة، وأطاح بالفريق التونسي من دور الأربعة للبطولة، بعد التعادل السلبي بالقاهرة، وبهدف لكل منهما في ملعب المنزه، ليصعد الأهلي للنهائي ويفوز باللقب بعد ذلك.

وتجدد الموعد بين الفريقين في نسخة 2007 بدور المجموعات، وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة في القاهرة، وانتصر الترجي في تونس بهدف نظيف، ثم لعب الفريقان في نسخة 2010 وخطف الترجي تذكرة التأهل للدور النهائي بعد الخسارة في مصر بنتيجة 1-2، والفوز في تونس بهدف نظيف.

وتقابل الفريقان بدور المجموعات لنسخة 2011، وفاز الترجي في تونس بهدف ثم تعادلا بالقاهرة بدون أهداف، ثم تقابلا في نهائي نسخة 2012 وتعادلا بهدفين لكل منهما في مصر، ثم فاز الأهلي بنتيجة 2-1 في تونس ليفوز باللقب.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية، نسخة 2015، وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة في مصر، وبهدف نظيف في تونس، ثم تقابلا في ربع نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، وتعادلا في مصر بهدفين لكل منهما، ثم فاز الأهلي في تونس بهدفين مقابل هدف، وتأهل لنصف النهائي.

في المقابل، يتسلح الترجي بتفوقه على ملعب برج العرب بالإسكندرية، أحد الملاعب المفضلة للاعبيه، الذين لم يعرفوا طعم الهزيمة عليه أمام الأهلي في مباراتين، الأولى في ذهاب نهائي نسخة 2012، وتعادلا 1-1، والثانية في ذهاب ربع نهائي نسخة 2017، وتعادلا 2-2.

ويرتبط الترجي، بذكريات سعيدة بملعب برج العرب الذي شهد تفوقه بالبطولة العربية في العام الماضي حتى الدور النهائي، قبل أن يحصد اللقب، على إستاد الإسكندرية على حساب الفيصلي الأردني.

ولا شك أن الأهلي والترجي يملكان تاريخاً طويلاً في البطولات القارية، كما أن الفريقين تقابلا من قبل في أكثر من مناسبة، وهو ما يجعل الصدام بينهما دائماً يتسم بالإثارة والندية.



