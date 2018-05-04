إسرائيل ترفض اعتذار الرئيس الفلسطيني

04 مايو 2018 - 01:43 م

وجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، رسالة اعتذار إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي عقب التصريحات التي أدلي بها أمام المجلس الوطني الفلسطيني بشأن المذابح في أوروبا "الهولوكوست"، مؤكداً احترامه للديانة اليهودية وإدانته للمحرقة النازية.

وقال "عباس"، في الرسالة: "إذا شعر الناس بالإهانة من خطابي أمام المجلس الوطني الفلسطيني، وخاصة من أتباع الديانة اليهودية، فأنا أعتذر لهم. وأود أن أؤكد للجميع أنه لم يكن في نيتي القيام بذلك، وأنني أؤكد مجددا على احترامي الكامل للدين اليهودي، وكذلك غيره من الأديان السماوية".

وأضاف: "وأود أيضا أن أكرر إدانتنا للمحرقة النازية، كونها أشنع جريمة في التاريخ، وأن أعرب عن تعاطفنا مع ضحاياها".

وتابع: "كذلك فإننا ندين معاداة السامية بجميع أشكالها، ونؤكد التزامنا بحل الدولتين، والعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن".

ومن جانبه، رفض وزير الحرب الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان اعتذار عباس عن الهولوكوست، قائلاً: "اعتذاره غير مقبول فهو كتب أطروحة دكتوراه حول إنكار المحرقة".



