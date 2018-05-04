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الحذاء الأسود في المنام مال وسعة رزق

تفسير الأحلام

حذاء
ارشيفية

عبد الحي العسكري

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حذاء

المال

أسود

البركة

الخير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أني لابسة حذاء أسود وبكلم حالي وبحكي أنى مليت ولازم أغيره وبدي أجيب حذاء بيج. أنا متزوجة وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحذاء الأسود يدل على المال وسعة الرزق.

ولبس الحذاء والمشي فيه يدل على السفر فى طاعة الله والحذاء الأسود سفر فى طلب الرزق، والأسود أيضا سيادة وتولى أمر وارتقاء، وكون الحذاء أسود وتتمنى تغييره إلى البيج فإن كنت فى موظفة فيبدو أنك تسعى إلى الانتقال لمكان جديد وأفضل لأن اللون البيج يدل على البُشري بالخير والبركة.

وحبك للون البيج يدل على حبك للاستقرار الأسري وتوفير السعادة، وقد يدل على التفكير الدائم فى الماضى والحزن على فرص ضاعت منك، وتتمنين عدم تكرار الأخطاء والاستفادة والتعلم من الغير.

وإن كان السن مناسبًا للإنجاب فيدل اللون البيج على الرزق بالذرية، وإن كنت كبيرة السن سيرزقكم الله بالأحفاد.

وقد يدل الحذاء على الزوج فربما أنت الآن تعانى من بعض المواقف التى لا يُقدرها زوجك وهذا الأمر سبب لك الملل، وأنت تجتهدى أن يكون زوجك محبوبًا من الجميع.

واحذرى فقد يدل اللون البيج على استغلالك بسبب طيبتك الشديدة. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666



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