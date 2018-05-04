» عامل يذبح سيدة ويضعها في الثلاجة لإعدادها للطعام

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بعد خمسة عشر يومًا من العثور على جثة مقطوعة الرأس في بحيرة في النمسا، أقرّ رجل أوقفته الشرطة بأنه وضع قطعة من لحم الضحية في الثلاجة ليتذوّقها، بحسب ما أعلن المحققون.

وعثر على الجثّة في منتصف أبريل في بحيرة شرق النمسا، ثم عثر على أجزاء منها في منزل الرجل الموقوف في فيينا.

وقالت متحدثة باسم النيابة العامة في أيزنشتادت شرق البلاد في مؤتمر صحافي، الأربعاء الماضي ، إن الموقوف "كان يعتزم تذوّق طعم الجثّة في وقت لاحق".

وما زالت هويّة القتيلة غير معروفة للمحققين، ويقدّر عمرها بين العشرين والثلاثين، بينما رجّحت صحف محلية أن تكون مومسًا من أحد بلدان أوروبا الشرقية.

وقد أوقف الرجل في فيينا، الجمعة، و سبق أن أمضى سنوات في السجن؛ بسبب جرائم ذات دوافع جنسية.


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