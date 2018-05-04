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محافظ المنيا يفتتح ميدان الصيادين على كورنيش النيل

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ميدان الصيادين بالمنيا
ميدان الصيادين بالمنيا

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إفتتاح

كورنيش النيل

مدينة المنيا

ميادين

افتتح عصام البديوى، محافظ المنيا مساء أمس، "ميدان الصيادين" وهو أحد الأعمال الفنية والإبداعية، التي نفذتها 4 طالبات، بكلية التربية الفنية بجامعة المنيا بالشراكة مع الديوان العام للمحافظة، بميدان الفولى على كورنيش النيل من خلال مسابقة أطلقتها المحافظة  بالتعاون مع جروب "عاوز بنين" على موقع التواصل الاجتماعي خلال الاحتفال بعيدها القومي تحت عنوان " المنيا بشكل تانى " لتجميل ميادين المحافظة.

حضر الافتتاح اللواء مصطفى درويش مدير عام المشروعات بالمحافظة والعقيد أكرم على المستشار العسكري ، والطالبات الأربعة "نورا" و"مشيرة" و"سها" و"نورهان" المنفذات للعمل الفني (تماثيل الصيادين) .

أعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره بالجهد المبذول من قبل الفتيات في تنفيذ هذا العمل الجاد المبدع والمساهمة في تجميل احد الميادين الرئيسية بالمنيا،  مؤكداً على أن المحافظة تدعم الأفكار الشبابية الجادة والهادفة وتعمل على تذليل الصعاب وتسخير كافة الإمكانيات أمام هؤلاء الشباب المخلصين والمحبين لبلدهم متمنياً لهم دوام التفوق وتقديم المزيد من الأعمال الناجحة.

من جانبها، قالت نورهان إن الفكرة تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة القائمة على المسابقة التي أطلقتها المحافظة وأنها تكلفت ما يقرب من 13 ألف جنيه تحملنا منها 5 ألاف و5 اخرين تحملتها الوحدة المحلية لمدينة المنيا و3 ألاف أخرى تحمل بها المسئولين عن جروب عاوز بنزين على فيس بوك، وأضافت الطالبات أنهن لم يسعن إلى تكريم أو الوصول إلى مسئول إنما كان هدفهم تقديم عمل جديد للمحافظة


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