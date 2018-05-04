"الوادي لحليج الأقطان" يتحول لمواقف سيارات بالمنيا

جمال زكى
وقع عصام البديوى محافظ المنيا، بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال بشأن قطعة أرض مساحتها 40 فدانًا غير مستغلة ومملوكة لشركة الوادي لحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة.
كما شمل البروتوكول إنشاء طريق مساحته 7 آلاف متر مربع تساهم فيه المحافظة والشركة القابضة كل منهما بمساحة 3.5 ألف متر وذلك لربط الطريق الزراعي القديم بالطريق الدائري بما يسهل حركة المرور داخل محافظة المنيا.
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