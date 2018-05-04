"الوادي لحليج الأقطان" يتحول لمواقف سيارات بالمنيا

وقع عصام البديوى محافظ المنيا، بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال بشأن قطعة أرض مساحتها 40 فدانًا غير مستغلة ومملوكة لشركة الوادي لحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة.

بحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، ومحمد سيد رئيس مركز ومدينة المنيا ، والمهندس عاطف طه رئيس جهاز أملاك الدولة ، ومسئولى الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس ، وشركة الوادى لحليج الأقطان .