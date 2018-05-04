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أمن المنيا: إزالة 255 حالة تعدٍ بالمحافظة

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جمال زكى

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مدير الأمن

امن المنيا

محافظة المنيا

إزالات

قامت أجهزة الأمن بالمنيا بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، بتنفيذ كمية كبيرة من المخالفات، وإزالة كافة المباني والمنشآت المقامة على تلك الأراضى المخالفة.

وقال اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، فى تصريحات صحفية له اليوم، الجمعة، إنه تم توجيه حملة أمنية (إزالات) بدائرة مراكز المديرية  بمشاركة إدارتي (البحث - قوات الأمن ) أسفرت  جهودها  عن تنفيذ " 255" حالة تعدٍ متنوعة ما بين (حماية النيل-  وأملاك الري-  وأملاك الإدارة الزراعية-  أملاك الدولة – أملاك الطرق والكباري).

وتم تحرير محاضر بواقعة الإزالات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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