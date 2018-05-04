بالفيديو.. سمكة تعود للحياة بعد الشوي

04 مايو 2018 - 02:21 م

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمطعم صيني يظهر من خلاله حالة من الدهشة بين الزبائن بسبب عودة سمكة إلي الحياة بعد طهيها وقفزت من طبق أحد الزبائن أثناء تناوله الطعام.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع الفيديو، الذي أظهر السمكة وهي تتحرك بالطبق ثم تقفز فجأة على مائدة الطعام، مما أثار صدمة وذهول زبائن المطعم، الذين أطلقوا عليها اسم "سمكة الزومبي".

وذكرت الصحيفة أن السمكة تم طهيها على البخار مع شرائح الزنجبيل والبصل، وأن الفيديو أظهر أن جسم السمكة كان مقطعا بالسكين.

وأشارت الصحيفة إلى أن عودة السمكة للحياة قد ترجع إلى عدم طهي السمكة جيدا، أو وجود خلايا لا تزال تستجيب للمحفزات، على الرغم من توقف الدماغ والقلب.

شاهد الفيديو..

