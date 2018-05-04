التشكيل المتوقع للأهلي والترجي في لقاء اليوم

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استقر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، على التشكيل المتوقع لخوض لقاء الليلة أمام الترجي التونسي في افتتاح مباريات دوري المجموعات.  

ويحرس عرين الأهلي، محمد الشناوي، وفي خط الدفاع  أيمن أشرف وسعد سمير وأحمد فتحي وعلى معلول، وفي خط الوسط  حسام عاشور وعمرو السولية وميدو جابر، وفي الهجوم وليد سليمان وأحمد حمدي ومروان محسن.

كما استقر المدير الفني للترجي  التونسي على  التشكيل المتوقع كالآتي:  معز بن شريفيّة وإيهاب المباركي وخليل شمّام "حسين الربيع" وعلي المشّاني وشمس الدين الذوّادي وفرانك كوم "الفرجاني ساسي" وكوليبالي وغيلان الشعلالي وأنيس البدري "فخر الدين بن يوسف" وسعد بقير وياسين الخنيسي.



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