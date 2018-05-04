"ساويرس" يمازح "بن راشد" بشأن إعلان "شاروخان"

04 مايو 2018 - 02:46 م

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن عرض قدمه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، إلى شركة شاروخان للسياحة يطلب منها إعلانًا في دبي مقابل 4 ملايين دولار.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، "الشيخ محمد بن راشد حاكم الإمارات يطلب إعلانًا من شاروخان للسياحة في دبي مقابل 4 ملايين دولار ونصف وإقامته في برج العرب في الجناح الملكي والطيارة التي نقلته بـ25 ألف دولار مشاهده ممتعة".

وتابع مازحًا، "كان قاللى كنت عملته بنص الثمن و جيت على حسابى و قعدت عند أصحابى".

وتفاعل رواد تويتر معه فقال مصطفي بركات، "ايوة بالمرة كمان تستثمر هناك ويبقى منها فسحة وشغل فى نفس الوقت".

وأضاف آخر "طيب كان يقول حتي لابوصلاح العالمي أحسن من مليون شاروخان".



