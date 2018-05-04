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النيابة الإدارية تقرر وقف تسليم الوحدات السكنية بالمنيا

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النيابة الادارية
النيابة الادارية

جمال زكى

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وقف

توزيع

النيابة الادارية

محافظة المنيا

الأولي بالرعاية

قررت النيابة الإدارية بالمنيا برئاسة المستشار سيد هرماس، وقف تسليم الوحدات السكنية الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية لحين فحص ملفات المتظلمين وإعادة  توزيعها للمستحقين على الطبيعة.

وقررت النيابة الإدارية تشكيل، تشكيل لجنة لفحص جميع الملفات الخاصة بالمستحقين وفحص الشكاوي التي تلقتها هيئة النيابة الإدارية قسم المنيا، والتحقق من مدى أحقيتها وإدراجها سابقا ضمن القرعة العلنية لاختيار من عدمه .

قال محمد سيد، رئيس مجلس مركز ومدينة المنيا، إن قرار النيابة الإدارية لا يؤثر بالسلب علي المستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط ، والاحتفاظ بوحداتهم السكنية التي حصلوا عليهم من خلال القرعة، وان النيابة سوف تستبعد غير المستحقين وأجراء قرعه اخري للوحدات التي ثبت عدم استحقاق أصحابها لها من الاحتياطي .

وأضاف " سيد "  أن لجنة التظلمات المشكلة بالقرار رقم 152 لسنة 2017 لفحص تظلمات المنتفعين بالوحدات السكنية " الأولي بالرعاية " بالقرار رقم 310 لسنة 2016 و المعدل بالقرار رقم 221  لسنة 2018 الخاصة بمساكن الأولي بالرعاية ، قد أنهت عملها وأعلنت النتيجة والكشوف النهائية بتخصيص 516 وحده سكنية للأسر الاولي بالرعاية في نهاية مارس الماضي 

وكانت هيئة النيابة الادارية قد تلقت العديد من الشكاوى لوجود شبهة مخالفة قانونية  فى تزبع وحدات السر الاولى بالرعاية واضفء المحسوبية على  بعض المنتفعين بتلك الوحدات والوساطة فى  اختيار المستحقين لهذه الوحدات.


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