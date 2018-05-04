» غدًا.. طعن 45 متهمًا على وضعهم بقوائم الإرهاب

04 مايو 2018 - 03:03 م

تنظر غدًا، السبت، محكمة النقض، أولى جلسات طعن 45 متهمًا بقضية أحداث سجن بورسعيد على حكم إدراجهم على قوائم الإرهاب.

تعقد الجلسة أمام الدائرة الخامسة برئاسة المستشار فؤاد حسن وعضوية كل من المستشارين جمال عبد المجيد وأحمد الوكيل وعمرو الحناوى وخالد الحادى واحمد رمضان وسكرتارية محمد ناصر فهمى وهشام عز الرجال.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد أصدرت حكمها فى أبريل 2016 بمعاقبة 20 متهمًا بينهم 5 هاربون بالسجن المؤبد، و12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات و18 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته.