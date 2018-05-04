» بالصور.. سيدات إسرائيل يتظاهرن عاريات

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متابعات- محمد الخرو

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مظاهرات

العنف الجنسى

سيدات

تظاهر الآلاف من العاهرات في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب؛ احتجاجًا منهن على حالات التحرش والاغتصاب والعنف الجنسي التي يتعرضن لها.

وقال موقع "واللا" الإسرائيلي، إن الآلاف من عاهرات إسرائيل خرجن فى مظاهرات بمدينة تل أبيب للتعبير عن احتجاجهن ضد المعاملة السيئة التى يتم التعامل بها معهن ، من خلال تعرضهن للاغتصاب وللعنف الجنسى .

وقال الموقع، إنه للعام السابع على التوالى تتظاهر العاهرات فى إسرائيل للمطالبة بحمايتهن من قبل المتحرشين ، وتغليظ عقوبة المغتصب أو المتحرش بهن فى الشوارع ، تزامنا مع الحملة العالمية لمناهضة التحرش المعروفة باسم "me too ".

وأوضح الموقع، أن المسيرة التى خرجت فيها عاهرات إسرائيل بدأت من ميدان اسحاق رابين فى  تل أبيب أشهر ميادين إسرائيل إلى حدائق روتشيلد بالمدينة ، ورفعن شعارات تطالب بالحصول على حقوقهن.

ورفعت مجموعة من العاهرات صورة للحاخام الإسرائيلى "اليعازر برلند" المتهم بجرائم اعتداء جنسى وتحرش بالنساء التى كانت تتردد عليه لمشاورته فى أمور دينية . 
شاهد الصور..


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