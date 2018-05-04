بالصور.. العرب يتوحدون بـ"أوبريت" في كأس العالم

04 مايو 2018 - 03:08 م

قام عدد من نجوم الغناء في مصر والدول العربية المشاركة في كأس العالم وعلي رأسها السعودية والمغرب وتونس بتسجيل أغنية تحمل اسم "كأس العالم.. يلا يا بلادي"، وقد تعد هذه الأغنية هي أول "أوبريت" تم إعداده لمونديال كأس العالم بروسيا، داخل ستوديو صوت الحب بالهرم.

وقد شارك في الأوبريت الثنائى المغنيان مينا عطا ومحمد شاهين من مصر ، ونجم السعودية محمد هاشم ، ونجم المغرب فريد الغنام ونجمة تونس فاطيما، ويهدف هذا "الأوبريت" إلى توحيد الشعوب العربية لتشجيع منتخبات الدول الأربعة المشاركة في كأس العالم هذا العام ضمن مباريات المونديال .

يذكر أن هذا الاوبريت من كلمات الشاعر حسام طنطاوي ولحن معتز أمين وتوزيع أحمد مجدي .