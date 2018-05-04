مصرع عامل سقط من سيارة محاجر بالمنيا

04 مايو 2018 - 03:35 م

لقي عامل من محافظة سوهاج، يعمل بأحد محاجر الطوب الأبيض بالمنيا، مصرعه، وقرر زملاؤه سقوطه من سيارة نقل محملة بالأحجار ولقى مصرعه على الفور.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بمصرع "محمد. ك.ع"، 25 عامًا، من مركز ساقلته بمحافظة سوهاج، عامل بأحد محاجر المنيا، حيث نُقل مصابًا وفي حالة حرجة للمستشفى الجامعي ثم لمستشفي المنيا العام، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بعدما تدهورت حالته الصحية.

بالانتقال وسؤال زملائه، قرروا إصابته في حادث سيارة تقل حمولة من أحجار جيرية سقط منها، أثناء سيرها.

أفاد تقرير مفتش صحة المنيا الدكتور هاني إسحق شحاتة، بأن الإصابات رضية بالوجه فقط وهي جروح قطعية رضية غائرة بالجبهة والشفة السفلى من الفم، مستبعدًا أن تكون بسبب حادث سير وأن سبب الوفاة كسر مضاعف بعظام الجمجمة والوجه مع تهتك ونزيف حاد بالمخ، وفشل في التنفس، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية طبية في الوفاة من عدمه.

وانتقل فريق من أعضاء النيابة العامة لمعاينة الجثة بمشرحة مستشفي المنيا العام، وقررت النيابة العامة ندب الطب الشرعي لإعمال الصفة التشريحية، وكُلفت مباحث مركز شرطة المنيا بالتحري عن الواقعة.