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إحالة 10 طلاب بـ"إعلام بني سويف" للتحقيق

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الإعلام

تحقيق

طلاب

جامعة بنى سويف

العلاقات العامة

أحال الدكتور محمد زين، عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، 10 طلاب بالفرقة الرابعة بقسم العلاقات العامة بالكلية إلى التحقيق، بالشئون القانونية بالكلية على خلفية اعتراضهم على نتائج مشروعات التخرج وبتهمة الإساءة لزملائهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقال زين: "بعد إعلان نتائج مشروعات التخرج اعترض طلاب إحدى المجموعات المتنافسة في مشروعات التخرج وعددهم 10 طلاب بطرق غير لائقة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تضمنت إساءات لزملائهم بالقسم وبعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمشرفون على مشروعات التخرج".

وتابع عميد كلية الإعلام: "ننتظر نتائج التحقيق تمهيدا لوضع عقوبة صارمة على المخطأ من الطلاب ومحاسبته حسب القوانين واللوائح سواء بخصم درجات مشروع التخرج أو غيرها من العقوبات الرادعة من أجل الالتزام".

يأتي اعتراض الطلاب، بعد فوز مشروع تخرج تحت شعار "11 ألف ولسه"، بالمركز الأول والذي كان عبارة عن حملة تسويقية انتخابية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية، والتى تبناها قسم العلاقات العامة بالكلية منذ البداية.

وأشار زين إلى أن مشروعات التخرج هذا العام شهدت تنافسا شديدا من الطلاب بكل المجموعات والأقسام المختلفة وكانت المسافات بينها ضئيلة للغاية وهو ما زاد من صعوبة التقييم واختيار المشروعات الفائزة.

وتراشق عدد من طلاب قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام بجامعة بني سويف على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" لفظيا اعتراضا على نتائج مشروعات التخرج بالقسم ورفض طلاب مشروع حصولهم على مركز متأخر التي تم إعلانها.


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