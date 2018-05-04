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بالصور.. محافظ الغربية يفتتح مسجد "الهاشمي" في بسيون

قبلي وبحري

محافظ الغربية يفتتح مسجد الهاشمى بعد اعادة تجديدة بتكلفة 3 مليون جنيه بالجهود الذاتية
محافظ الغربية يفتتح مسجد الهاشمى بعد اعادة تجديدة بتكلفة 3 مليون جنيه بالجهود الذاتية

محمد عبدالناصر

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افتتح اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، مسجد الهاشمي بقرية جناح مركز بسيون؛ بعد أن تم تجديده بالكامل على مساحة 1000متر مربع وبتكلفة 3 ملايين جنيه بالجهود الذاتية لأهالي القرية.

وعقب الافتتاح أدى محافظ الغربية، صلاة الجمعة بالمسجد، حيث ألقى الخطبة الشيخ بكر صالح، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وكان موضوعها عن استقبال شهر رمضان الكريم.

وعقب الصلاة قدم محافظ الغربية، الشكر لأهالي القرية على ما قاموا به في تطوير المسجد، مشيرًا إلى أن هذا أفضل مثال على وحدة أهالى القرية، كما أكد ضرورة التكاتف بين المجتمع المدنى والحكومة لإنجاز المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين.

رافق المحافظ المهندس فتحي عبد الغنى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء ناصر طه، مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتور أحمد مختار، رئيس مركز ومدينة بسيون، والنائب سامح حبيب، والنائب فؤاد حسب الله، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.









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