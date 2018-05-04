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إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية جنوب بني سويف

قبلي وبحري

مشاجرة بالاسلحة
أرشيفية

مصطفى البحار

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إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة جنوب بني سويف

إصابات

مشاجرة

طلق ناري

خلافات

عائلتين

اندلعت مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بعزبة ماركو التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء جرير مصطفى إخطاراً من مركز شرطة ببا يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية داخل عزبة ماركو التابعة لدائرة المركز بين عائلتين لوجود خلافات سابقة ووجود إصابات.

وانتقلت قوة من مركز شرطة ببا إلى موقع البلاغ وتمت السيطرة على المشاجرة التى وفرضت كردونا أمنيا حول منازل المتشاجرين.

فيما تم نقل "مصطفى.ع" 56 سنة مقيم ذات القرية مصاب بطلق نارى ونجله "و" 24 سنة مصابا بطلق نارى إلى مستشفى ببا المركزى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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