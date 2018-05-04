  • الجمعة 04 مايو 2018
  • بتوقيت مصر05:07 م
بحث متقدم
شباب الإخوان

انفراد بالتفاصيل.. مئات الإخوان يفرون من «جحيم اسطنبول»

حريق مصنع ـــ ارشيفية

حريق هائل يلتهم "سنتر ملابس" وخسائر 1.5 مليون جنيه

وزارة الخارجية المصرية

حقيقة إرسال قوات مصرية إلى سوريا

قمع مسيرة العودة الكبرى

فلسطينيون يسقطون طائرة بدون طيار إسرائيلية

كاس العالم

بالصور.. العرب يتوحدون بـ"أوبريت" في كأس العالم

مبارك

9 نقاط هزت عرش "مبارك"

النيابة الادارية

النيابة الإدارية تقرر وقف تسليم الوحدات السكنية بالمنيا

أبومازن ينعي ضحايا تفجير العباسية

إسرائيل ترفض اعتذار الرئيس الفلسطيني

القرضاوي

معركة فيسبوكية للجماعة الإسلامية بسبب ذكريات القرضاوي

سيارة اسعاف

3 مصابين في انهيار عقار بالإسكندرية

بالأرقام..

ارتفاع جنوني في أسعار الحديد والأسمنت

مال وأعمال

ننشر أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق
الحديد والأسمنت

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

تراجع أسعار الحديد 200 جنيه

#

«الديهي»: إلغاء الدعم يحقق العدالة والترشيد في الاستهلاك

#

ارتفاع مواد البناء وأثرها في الاسكان الاجتماعي

#

تعرف على أسعار الفراخ اليوم

الاسمنت

الحديد

التعويم

زيادة الاسعار

أسعار مواد البناء

شهدت أسعار مواد البناء، ارتفاعًا كبيرًا خلال الأشهر القليلة الماضية، فعلى الرغم من استقرار أسعار الحديد خلال شهر أبريل ومارس الماضيين، وتسجيل سعر طن الحديد 12550جنيهًا، إلا أنه سجل في نفس الوقت من العام الماضي 9550 جنيهًا، وهو ما يعتبر أكبر سعر سجله المعدن منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.

فيما شهد الأسمنت نسبة تغير وصلت إلى 31%، حيث سجل خلال شهر أبريل 2018، 950 جنيهًا، بينما سجل في نفس الوقت من العام الماضي، 725 جنيهًا.

وتباينت أسعار الجبس، حيث سجل سعر طن الجبس 891 جنيهًا، وسجل بنفس الوقت من العام الماضي 760 جنيهًا، بنسبة تغير 17.2%.

وارتفع سعر متر الرمل من 38 جنيهًا في أبريل 2017، إلى 45 جنيهًا بنهاية أبريل 2018، بزيادة قدرها 18.4%، كما ارتفع سعر متر الزلط من 78 جنيهًا العام الماضي إلى 95 جنيها أبريل 2018، بنسبة زيادة قدرها 21.8%.

 كما شهدت أسعار الدهانات وبلاستيك الواجهات، تغييرًا كبيرًا في الأسعار خلال 2017 وأول أربعة أشهر من 2018، فسجل سعر اللتر من البلاستيك 48.2 جنيهًا، بمعدل تغيير تجاوز 6.9 عن أبريل 2017، والذي كان بـ45.2 جنيه، كما سجل سعر اللتر من اللاكيه اللامع 38.5 جنيه، خلال أبريل 2018، بمعدل تغيير عن العام الماضي وصل إلى 52.2%، وكان سعره 25.3 جنيه.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حواديت يوسف ندا ومؤشراتها

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

*كوسوفا.. الطيور السوداء*

عبد العزيز محمد قاسم

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «يويفا».. ليفربول «صلاح» بطلًا لدوري أبطال أوروبا
» قائد ريال مدريد: أحترم «صلاح».. ولا أخشى مواجهته
» ارتفاع جنوني في أسعار الحديد والأسمنت
» «جيرارد» مديرًا فنيًا لرينجرز الأسكتلندي
» بالصور.. سيدات إسرائيل يتظاهرن عاريات
» غدًا.. طعن 45 متهمًا على وضعهم بقوائم الإرهاب
» "شوبير" : يكشف موعد توقيع "جروس" للزمالك
» رسالة حادة من "العوضي" لـ"مبارك"
» عامل يذبح سيدة ويضعها في الثلاجة لإعدادها للطعام
» الحذاء الأسود في المنام مال وسعة رزق
» هذا سلاح لاعبي الترجي قبل مواجهة الأهلي

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

نعم - 8 %
لا - 85 %
لا أهتم - 7 %
اجمالى المصوتين:1628

  • مغرب

    06:41 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك