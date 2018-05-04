» ارتفاع جنوني في أسعار الحديد والأسمنت

04 مايو 2018 - 04:34 م

شهدت أسعار مواد البناء، ارتفاعًا كبيرًا خلال الأشهر القليلة الماضية، فعلى الرغم من استقرار أسعار الحديد خلال شهر أبريل ومارس الماضيين، وتسجيل سعر طن الحديد 12550جنيهًا، إلا أنه سجل في نفس الوقت من العام الماضي 9550 جنيهًا، وهو ما يعتبر أكبر سعر سجله المعدن منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.

فيما شهد الأسمنت نسبة تغير وصلت إلى 31%، حيث سجل خلال شهر أبريل 2018، 950 جنيهًا، بينما سجل في نفس الوقت من العام الماضي، 725 جنيهًا.

وتباينت أسعار الجبس، حيث سجل سعر طن الجبس 891 جنيهًا، وسجل بنفس الوقت من العام الماضي 760 جنيهًا، بنسبة تغير 17.2%.

وارتفع سعر متر الرمل من 38 جنيهًا في أبريل 2017، إلى 45 جنيهًا بنهاية أبريل 2018، بزيادة قدرها 18.4%، كما ارتفع سعر متر الزلط من 78 جنيهًا العام الماضي إلى 95 جنيها أبريل 2018، بنسبة زيادة قدرها 21.8%.

كما شهدت أسعار الدهانات وبلاستيك الواجهات، تغييرًا كبيرًا في الأسعار خلال 2017 وأول أربعة أشهر من 2018، فسجل سعر اللتر من البلاستيك 48.2 جنيهًا، بمعدل تغيير تجاوز 6.9 عن أبريل 2017، والذي كان بـ45.2 جنيه، كما سجل سعر اللتر من اللاكيه اللامع 38.5 جنيه، خلال أبريل 2018، بمعدل تغيير عن العام الماضي وصل إلى 52.2%، وكان سعره 25.3 جنيه.



