  • الجمعة 04 مايو 2018
  • بتوقيت مصر05:06 م
بحث متقدم
شباب الإخوان

انفراد بالتفاصيل.. مئات الإخوان يفرون من «جحيم اسطنبول»

حريق مصنع ـــ ارشيفية

حريق هائل يلتهم "سنتر ملابس" وخسائر 1.5 مليون جنيه

وزارة الخارجية المصرية

حقيقة إرسال قوات مصرية إلى سوريا

قمع مسيرة العودة الكبرى

فلسطينيون يسقطون طائرة بدون طيار إسرائيلية

كاس العالم

بالصور.. العرب يتوحدون بـ"أوبريت" في كأس العالم

مبارك

9 نقاط هزت عرش "مبارك"

النيابة الادارية

النيابة الإدارية تقرر وقف تسليم الوحدات السكنية بالمنيا

أبومازن ينعي ضحايا تفجير العباسية

إسرائيل ترفض اعتذار الرئيس الفلسطيني

القرضاوي

معركة فيسبوكية للجماعة الإسلامية بسبب ذكريات القرضاوي

سيارة اسعاف

3 مصابين في انهيار عقار بالإسكندرية

«يويفا».. ليفربول «صلاح» بطلًا لدوري أبطال أوروبا

الرياضة

ليفربول
ليفربول

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«صلاح» يعلق على المواجهة المرتقبة مع «رونالدو»

#

تغريدة مؤثرة من نادي روما لـ"صلاح" بعد الخسارة

#

"صلاح" يسعى للثأر من ريال مدريد بنهائي الأبطال

#

"صلاح" يكتسح "مارسيلو" بـ96%

ريال مدريد

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

وقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، في خطأ فادح عبر موقعه الرسمي بالإنترنت، في خطأ فادح بعدما اعتبر فريق ليفربول الإنجليزي، بطلا لدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم قبل المباراة النهائية مع ريـال مدريد، المقرر إقامتها في الـ26 من مايو الجاري في العاصمة الأوكرانية «كييف».

ووضعت إدارة الموقع ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح بطلا لموسم 2017 /2018 في الجزء المخصص لتاريخ الفائزين باللقب مما أثار جدلًا كبيرًا بين الجماهير.

يذكر أن ريال مدريد تأهل إلى نهائي الأبطال بعد عبور العملاق بايرن ميونخ بمجموع المباراتين بنتيجة 4/3، بينما تأهل ليفربول إلى موقعة كييف بعد الفوز على روما بمجموع اللقاءين بنتيجة 7/6.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حواديت يوسف ندا ومؤشراتها

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

*كوسوفا.. الطيور السوداء*

عبد العزيز محمد قاسم

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «يويفا».. ليفربول «صلاح» بطلًا لدوري أبطال أوروبا
» قائد ريال مدريد: أحترم «صلاح».. ولا أخشى مواجهته
» ارتفاع جنوني في أسعار الحديد والأسمنت
» «جيرارد» مديرًا فنيًا لرينجرز الأسكتلندي
» بالصور.. سيدات إسرائيل يتظاهرن عاريات
» غدًا.. طعن 45 متهمًا على وضعهم بقوائم الإرهاب
» "شوبير" : يكشف موعد توقيع "جروس" للزمالك
» رسالة حادة من "العوضي" لـ"مبارك"
» عامل يذبح سيدة ويضعها في الثلاجة لإعدادها للطعام
» الحذاء الأسود في المنام مال وسعة رزق
» هذا سلاح لاعبي الترجي قبل مواجهة الأهلي

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:41 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك