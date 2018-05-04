» «يويفا».. ليفربول «صلاح» يتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا

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وقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، في خطأ فادح عبر موقعه الرسمي بالإنترنت، في خطأ فادح بعدما اعتبر فريق ليفربول الإنجليزي، بطلا لدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم قبل المباراة النهائية مع ريـال مدريد، المقرر إقامتها في الـ26 من مايو الجاري في العاصمة الأوكرانية «كييف».

ووضعت إدارة الموقع ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح بطلا لموسم 2017 /2018 في الجزء المخصص لتاريخ الفائزين باللقب مما أثار جدلًا كبيرًا بين الجماهير.

يذكر أن ريال مدريد تأهل إلى نهائي الأبطال بعد عبور العملاق بايرن ميونخ بمجموع المباراتين بنتيجة 4/3، بينما تأهل ليفربول إلى موقعة كييف بعد الفوز على روما بمجموع اللقاءين بنتيجة 7/6.



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