» النيابة تحقق مع ضباط وأفراد شرطة في مقتل نزيل دار أيتام

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النيابة العامة

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التحقيق مع ضابطين

مقتل نزيل

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع ضابطين، برتبة نقيب و4 أفراد شرطة ولا تزال التحقيقات مستمرة، ولم يصدر أي قرارات مع أفراد القوة الأمنية حتى الآن.

كما تستمع النيابة لأقوال 7 من شهود العيان على الواقعة من المارة، ونزلاء الدار من أجل الوصول إلى حقيقة الواقعة، وتواصل الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء إبراهيم الديب فحص ملابسات الحادث.

وأفادت تحقيقات النيابة بأن الفحص المبدئي للكاميرات أظهر وجود مطاردة من قوة أمنية في محيط الدار لـ"المجني عليه حسن.م" 19 سنة ومجموعة من أصدقائه وأن الشرطة أصابته بطلق ناري في الظهر في أثناء محاولته الهرب بعد أن أطلق أحد الهاربين أعيرة نارية تجاه القوات.

وعثرت الشرطة على عدد من الأقراص المخدرة في طيات ملابسه فتم تحريها, وتحرر محضر عقب إخطار اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وأحيل إلى النيابة.


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