إصابة 170 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

04 مايو 2018 - 05:02 م

أُصيب 170 فلسطينياً، اليوم الجمعة، بجراح مختلفة وبالاختناق، جرّاء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع، أشرف القدرة، في بيان: "بلغ إجمالي اعتداءات الاحتلال الصهيوني بحق مسيرة العودة منذ ساعات الصباح إلى 170 إصابة على الحدود الشرقية لقطاع غزة "، وفق وكالة "الأناضول".

وأوضح القدرة أن من بين المصابين 22 إصابة بالرصاص الحي، و 10 بالغاز المسيل للدموع، و20 بالرصاص المطاطي، فيما لم يوضح طبيعة بقية الإصابات.

ومنذ صباح اليوم، توافد الفلسطينيون، نحو 5 مواقع تقع على طول حدود القطاع مع إسرائيل، للمشاركة في المسيرات.

سيدة تعمل على نقل الإطارات المطاطية مع نجلها لمخيمات العودة على حدود غزة.#مسيرة_العودة_الكبرى#جمعة_عمال_فلسطين pic.twitter.com/UfV7I1qZll — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 4 مايو 2018

وأطلق ناشطون فلسطينيون اسم "جمعة عمال فلسطين" على فعاليات مسيرة العودة لهذا اليوم، لتزامنها مع يوم العمال العالمي، الذي صادف الأول من مايو الجاري.

وبدأت مسيرات العودة، في 30 مارس الماضي، حيث تجمهر عشرات آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بالعودة.

مواجهات مع قوات الاحتلال على الحدود شرق جباليا اليوم.

تصوير أنس الشريف#مسيرة_العودة_الكبرى#جمعة_عمال_فلسطين pic.twitter.com/9QzBNX2B19 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 4 مايو 2018

ومن المقرر أن تصل فعاليات مسيرة العودة ذروتها في 15 مايو الجاري.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك الفعاليات السلمية بالقوة، ما أسفر عن استشهاد 47 فلسطينيًا وإصابة الآلاف.