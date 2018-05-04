إصابة 350 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

04 مايو 2018 - 05:02 م

أُصيب 350 مواطناً فلسطينياً، اليوم الجمعة، بجراح مختلفة وبالاختناق، جرّاء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع، أشرف القدرة: " بلغ إجمالي اعتداءات الاحتلال الصهيوني بحق مسيرة العودة منذ ساعات الصباح إلى 350 إصابة على الحدود الشرقية لقطاع غزة من بينهم 3 صحفيين، ومسعف ".وأضاف إن الطواقم الطبية وصفت جراح ثلاثة مصابين بالخطيرة، فيما 42 بالمتوسطة، و86 بالطفيفة، بحسب وكالة "الأناضول".

وذكر أن من بين الإصابات 21 طفلا، وثلاث سيدات.

وأوضح أن 42 شخصا أصيبوا بالرصاص الحي، و 47 بالغاز المسيل للدموع، و 20 بالرصاص المطاطي، و11 بشظايا مختلفة في الجسم، فيما لم يوضح طبيعة بقية الإصابات.

ومنذ صباح اليوم، توافد الفلسطينيون، نحو 5 مواقع على طول حدود القطاع مع إسرائيل، للمشاركة في المسيرات.

وأطلق ناشطون فلسطينيون اسم "جمعة عمال فلسطين" على فعاليات مسيرة العودة لهذا اليوم، لتزامنها مع يوم العمال العالمي، الذي صادف الأول من مايو الجاري.

وبدأت مسيرات العودة، في 30 مارس الماضي، حيث تجمهر عشرات آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بالعودة.ومن المقرر أن تصل فعاليات مسيرة العودة ذروتها في 15 مايو الجاري.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك الفعاليات السلمية بالقوة، ما أسفر عن استشهاد 47 فلسطينيًا وإصابة الآلاف.

سيدة تعمل على نقل الإطارات المطاطية مع نجلها لمخيمات العودة على حدود غزة.#مسيرة_العودة_الكبرى#جمعة_عمال_فلسطين pic.twitter.com/UfV7I1qZll — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 4 مايو 2018

مواجهات مع قوات الاحتلال على الحدود شرق جباليا اليوم.

إصابة مسعف برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، قبل قليل.