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«ترامب» يعلن موعد لقائه مع زعيم كوريا الشمالية

عرب وعالم

ترامب وكيم جونغ أون
ترامب وكيم جونغ أون

خالد الشرقاوي

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ترامب

موعد

لقاء

كيم جونج اون

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تم تحديد موعد ومكان لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، لافتًا إلى أنه سيتم الكشف عن التفاصيل قريبًا.

وكان الرئيس الأمريكي قد تحدث في وقت سابق أنه قد يعقد لقاء القمة مع كيم جونج أون في مايو أو يونيو المقبل، وأن هناك عدة أماكن قد تستضيف هذه القمة التاريخية.

وتطرق ترامب أيضا في معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إلى تقارير عن احتجاز مواطنين أمريكيين في كوريا الشمالية.

وقال: "لدينا مباحثات غنية المضمون مع كوريا الشمالية والكثير من الأمور قد حدثت فيما يتعلق بالرهائن"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".



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