» بسبب تراكم الديون.. تاجر دواجن يخطف ابنه ويطلب فدية

04 مايو 2018 - 05:36 م

كشفت أجهزة الأمن في الغربية، غموض إدعاء تاجر دواجن خطف نجله بقرية قرية الانشا الحديثة، التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، وتبين أنهما اختلقا واقعة الخطف بسبب تراكم الديون عليهما عقب حصوله على قرض من احد البنوك وعجزة عن سدادة ورفض زوجته بيع المنزل.

البداية كانت بتلقى مركز شرطة المحلة، بلاغا من "على. م - 39 عاما"، تاجر دواجن، بغياب نجله محمد على، 6 أعوام، أثناء زيارته لجدته وغادر منزلها، عائدا إلى المنزل؛ إلا أنه إلى الآن لم يعد.

وفى وقت لاحق حضر والد الطفل، وزعم تلقيه على هاتفه المحمول مكالمة تليفونية، من شخص يطلب منه مبلغ 100 ألف جنيه فدية نظير إعادة طفله، وتم اتخاذ إجراءات النشر عن الغائب بأوصافه.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء أيمن لقية، مدير إدارة البحث الجنائى، وبالتحرى تبين وجود خلافات بينه وبين زوجته، والدة الطفل، وعلمت فى رغبته فى بيع المنزل، وتوفير مبلغ من قيمته لسداد ديونه ورفض زوجته ذلك.

وبعد تفكير لم يجد التاجر أمامه سوى بيع المنزل الذي يعيش به ليسدد ديونه، فاختمرت فى رأسه فكرة إخفاء نجله لدى، "محمد. ف - 33 عاما"، عامل زراعى، وشقيقه "و. م. م، 20 عاما"، ربة منزل، زوجة شقيقه، واتفقا على اختلاق واقعة الخطف، ومساومته على دفع مبلغ 100 ألف جنيه نظير إعادته.

وبتقنين الإجراءات تم العثور على الطفل لدى عمه وزوجته، واعترفوا بأن والد الطفل هو الذى أخفاه وتركه عند عمه ووعده بشراء دراجة هوائية له، وبعد ذلك أبلغ الأهالى الذين قاموا بالنداء فى مكبرات صوت، وبحثوا عن الطفل، وقام شقيقه وزوجته بالاتصال به 3 مرات، وطلبوا فدية فى أقات مختلفة، وتم ضبط شقيقه وزوجته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.