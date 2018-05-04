«الأرصاد» تحذر لاعبي الأهلي من هذا الأمر

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الترجى

نصح أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باصطحاب الأحذية الخاصة بالأمطار خلال مواجهتهم الليلة أمام الترجي التونسي في برج العرب بالإسكندرية، وذلك تحسبًا لسقوط الأمطار.

وقال عبد العال، في تصريحات تليفزيونية على فضائية «الحياة»، إنه مع نهاية اليوم الجمعة ستنكسر الموجة الحارة، وسيكون هناك نشاط للرياح، وسقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد، أن الإسكندرية تشهد أمطارًا خفيفة وهو الأمر الذي سيؤثر على أرضية الملعب، مشددًا على أن الحرارة ستشهد انخفاضا بواقع 6 درجات.

يذكر أن الأهلي سيواجه نظيره الترجي، في التاسعة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب برج العرب بالأسكندرية، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.


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