» "طبال" يشعل النار في نفسه بسبب زوجته

04 مايو 2018 - 06:47 م

أقدم طبال علي إشعال النيران في نفسه بمركز المراغة التابع لمحافظة سوهاج، وتم نقله لمستشفى المراغة المركزي وتم تحويله لمستشفى سوهاج العام مصابا بحروق متفرقة بالجسم، بنسبة 80%، فيما تم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى نظرا لخطورة حالته، وذلك بسبب خلافات مع زوجته.

كان اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة المراغة، يفيد بقيام طبال بإشعال النيران في جسده، وتم تحويله للمستشفى في محاوله لإسعافه.

بالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات بوصول "ياسين. ا. س" 17 سنة طبال، ومقيم بناحية الوقده دائرة المركز، مستشفى المراغة المركزي مصابًا بحروق متفرقة بالجسم من الدرجات الثلاثة بنسبة 80 %، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.

بسؤال والده "البدرى. س. ع" 66 سنة عامل، قرر قيام المذكور بإشعال النيران بنفسه، مما نتج عنه إصابته، بسبب خلافات زوجية.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1841 إدارى المركز لسنة 2018، وجاري العرض على النيابة العامة.



