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حريق هائل بمركز العدوة يخلف مصابين وتلفيات بالمنازل

قبلي وبحري

حريق بالعدوة
حريق بالعدوة

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حريق

منازل

مصابين

العدوة

محافظة المنيا

 نشب حريق هائل بمركز العدوة بمحافظة المنيا، خلف وراءه حريق 4 منازل ومركز تجميع للثوم ونفوق مواشى، إثر سقوط خط للضغط العالى وانتقلت سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.
وتلقي اللواء ممدوح  عبد  المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العقيد يسري قنديل، مأمور مركز شرطة العدوة، باندلاع حريق هائل بقرية سلاقوس بمركز العدوة، انتقل الرائد أحمد درويش، رئيس المباحث، وفرق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلي موقع الحريق، حيث تبين سقوط خط ضغط كهرباء متوسط،علي مركز لتجميع الثوم لإعداده وتجهيزه للتصدير للخارج، ملك كل من عبد الحميد عبدالنعيم عبداللطيف، وأحمد محمود عبداللطيف، ومحمد عبد الفتاح عمر، مما أدي إلي التهام محتوياته خلال دقائق، إتلاف المعدات والأخشاب والكراتين الخاصة بالتجهيزات .

كما تبين امتداد الحريق الي منازل ملك أحمد  محمود  عبداللطيف ، وعماد فرج عثمان ، محمود عبد  الفتاح محمد، مما أدي حدوث تلفيات بالمناول و نفوق 8 رؤوس ماشية.

  تم إخماد الحريق بعد الاستعانة بسيارات حماية مدنية من مركز مغاغة، ومنع امتداده للمنازل المجاورة .

 وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية معرفة أسباب الحريق وإخطار  قطاع الكهرباء بملابسات وقوع الخط الكهربائى وتولت النيابة التحقيق.

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