إحالة دكتور جامعي وصف "الشعراوى" بالدجال للتحقيق

04 مايو 2018 - 07:16 م

قرر مجلس جامعة دمنهور، برئاسة الدكتور عبيد عبدالعاطي صالح، رئيس الجامعة، إحالة الدكتور أحمد محمود رشوان، عضو هيئة التدريس بكلية التربية للتحقيق بعد وصفه الشيخ محمد متولي الشعراوي "بالدجال"، في كتابه " دراسات في تاريخ العرب المعاصر" الذي يدرس لطلاب الفرقة الثالثة لكلية التربية بالجامعة.

وأوضح رئيس جامعة دمنهور، أنه عقد اجتماعًا طارئًا فور علمه بالمشكلة، معربًا عن رفضه التام الإساءة للشيخ الشعراوي، باعتباره رمزًا من رموز الأزهر الشريف وعلماء العرب والمسلمين.

وقال "عبيد": "المصريون تعلموا وسطية الإسلام على يد الشيخ الشعراوي من خلال أسلوبه البسيط المعتدل في تفسيره للقرآن الكريم".

كانت جامعة دمنهور، شهدت حالة من الغضب بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، عقب تداول صفحة من محتوى كتابه، تتضمن تطاولاً على الشيخ محمد متولي الشعراوي ويصفه خلالها بـ"الدجال" .