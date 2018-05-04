وزارة التعليم تطلق ثورة تغيير على المناهج

04 مايو 2018 - 08:07 م

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إطلاق عملية تطوير شاملة على النظام التعليمي الحالي؛ لبناء أجيال قادرة على التنافس فى المستقبل وتحقيق رؤية مصر2030، لافتة إلى أن المشروع القومى لتطوير التعليم يستهدف رياض الأطفال وطلاب الصف الأول.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" أن هذا المنهج يحتوى على مادة مجمعة للرياضيات والعلوم والدراسات فى كتاب يُدرس طبقا للمهارات الحياتية، وسوف يكون هذا الكتاب متاحا باللغة العربية.

وأكدت أنه سيكون هناك مادة اللغة الإنجليزية لغة شاملة تحدثا وكتابة وتشمل مصطلحات الرياضيات والعلوم، وعندما يصل طلاب رياض الأطفال وطلاب الصف الأول الأبتدائى إلى الصف الأول الإعدادى ستصبح مواد التخصص العلوم والرياضيات منفصلة باللغة الإنجليزية وسوف يتم إدخال اللغة الثالثة بدءا من الصف الأول الإعدادى.

وأشارت إلى أنه عمل على هذه المناهج خبراء لغة أكدوا أن هذا الأمر يعمل على تسلسل تعلم اللغة ويساعد الطالب على تحدث وكتابة اللغتين بإتقان وطلاقة.

وتابعت الوزارة، أن طلاب الصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2018 – 2019 سوف يحصلون على جهاز تابلت مجانا، وسيتم تغيير طرق شرح المنهج الحالى، وذلك لتشجيع الطالب على التفكير والبحث بدلاً من الحفظ ومواكبة التطور وتجهيزه للمرحلة الجامعية، وسوف يقدم نظام التعليم الجديد أحدث طرق لإدارة الامتحانات والتقييم إذ يتيح للطالب أكثر من فرصة للامتحان لتحسين الأداء والمجموع، وسيتم أيضا وضع الامتحانات والتقييم بطريقة إلكترونية بدون أى تدخل بشرى، وهذا يقلل من فرص الغش بنسبة %85.