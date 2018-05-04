برلماني: استمعنا لوزير التعليم 14 شهرًا ولم نفهم منه شيئًا

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هاجم عبد الرحمن البرعي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الجمعة، النظام التعليمي الجديد، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تطوير به بل الاختلاف فقط عن النظام القديم يتمثل في نظام التقييم فقط.

وأضاف البرعي خلال ظهوره في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة ام بي سي مصر: "الوزير قعد 14 شهرًا يعرض علينا النظام ومحدش كان فاهم منه حاجة لحد ما جه تقرير البنك الدولي إللي وضح النظام".

وأشار إلى أن قيادات التعليم على رأسهم الدكتور رضا حجازي، لا يتحدثون مطلقًا عن النظام التعليمي الجديدة قائلًا: "هما غالبًا مش مقتنعين ولا يعرفوا حاجة عنه.. المعلومات يستمدوها مثلنا من خلال وسائل الإعلام".

كما شدد على استحالة تطبيق النظام في سبتمبر المقبل، لصعوبة إصدار القانون المقر لذلك النظام في تلك المدة القصيرة، قائلًا: "نطبيق النظام في سبتمبر المقبل خيال علمي".

واستنكر البرعي، عدم مناقشة وزير التربية والتعليم طارق شوقي لمجلس النواب بشأن منظومة التعليم الجديدة، قائلًا: إنه يتم الإعلان عن تفاصيل النظام من خلال المؤتمرات الصحفية أولًا ثم يتم عرض الأمر على مجلس النواب.


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