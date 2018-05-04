«سلطان»: الغرب يحارب «أردوغان» ويعترف بنجاحه

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أردوغان

تركيا

الغرب

جمال سلطان

المصريون

قال الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير "المصريون"، إنه على الرغم من تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لهجمات إعلامية من قبل أمريكا والغرب، إلا أنهم يعترفون بأن هناك انتخابات جادة تجد فيها المعارضة فرصة قوية للفوز.

وكتب "سلطان" في تغريدة له على موقع التدوينات المصغر "تويتر": "الإعلام الأمريكي والغربي في حالة حرب حقيقية مع أردوغان، وكثير من الفضائيات ووكالات الأنباء والمواقع الإخبارية تحولت ـ حرفيًا ـ إلى منصات دعم للمعارضة في تركيا".

وتابع: "لكن الجميل أنهم يعترفون بأن هناك انتخابات جادة وفرص المعارضة فيها قوية، وهي شهادة ضمنية له ولحزبه الحاكم بكل تأكيد".

وكان الرئيس التركي، قد دعا إلى انتخابات رئاسية مبكرة في مسع لترسيخ أقدامه في المنصب وتعزيز موقفه بمزيد من الصلاحيات، كما تشهد تركيا انتخابات برلمانية تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية المبكرة في 24 يونيو المقبل.


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