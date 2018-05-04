حبس عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية دون ترخيص

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النيابة العامة

اسلحة نارية

عاطلين

مركز شرطة قطور


قررت نيابة قطور حبس عاطلين لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص.

وتبين من التحقيقات، أن المتهمين "م م خ" 27 عامًا عاطل مقيم عزبة إسكندر ثان المحلة، وا س ع" 27 عامًا عاطل ومقيم مساكن أبوشاهين أول المحله بقصد الاتجار فيها.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما حال تواجدهما وذلك أثناء تواجدهم بدائرة مركز قطور وبحوزتها طبنجه 8 مل وطلقتين من نفس العيار وفرد خرطوش و3 طلقات.

وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للسلاح الناري والطلقات بقصد الاتجار.

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