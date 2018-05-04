فتح باب الترشح لرئاسة جامعة المنيا

04 مايو 2018 - 09:10 م

أعلن الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا، عن فتح باب التقدم للترشح لرئاسة جامعة المنيا وجامعات أسيوط والمنوفية والمنصورة وقناة السويس في السبت الثاني عشر من مايو الجاري ويستمر حتي الخميس السابع عشر من نفس الشهر، وذلك طبقاً للجدول الزمني لاختيار القيادات الجامعية، وصدور القرار الوزاري رقم 1600 في 3/5/2018 في شأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.

جاء ذلك بعد صدور القرار الوزاري رقم 1460 في 22/4/2018 بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وذلك طبقاً للجدول الزمني لاختيار القيادات الجامعية، وتنفيذاً لقرار المجلس الأعلي للجامعات الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/2018.

حيث تشكلت اللجنة المختصة بالمجلس الأعلي للجامعات برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، وعضوية كل من الدكتور محمد غنيم عضو المجلس الاستشاري العلمي للسيد رئيس الجمهورية، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور رشدي رجاء زهران رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق كأعضاء اساسييين، والدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق عضواً احتياطياً.



تشكلت اللجنة من الدكتور جمال أبو المكارم رئيس جامعة المنيا الاسبق والدكتور ماهر مصطفي كامل رئيس جامعة المنيا الأسبق والدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا أعضاءًا أساسيين والدكتور أحمد شوقي زهران نائب رئيس جامعة المنيا الأسبق عضواً أحتياطياً.

وسيتم إعلان قائمة المتقدمين في الخميس السابع عشر من مايو ويفتح باب تلقى الطعون يومى السبت 19 مايو والأحد 20 مايو، وتعلن القوائم النهائية للمتقدمين يوم الاثنين 21 مايو الجاري، لتستمر أعمال لجان الفحص وتسليم نماذج التقييم من الثلاثاء 22/5 وحتي الأربعاء 28/5 ويتم عرض البرامج ومقابلة المرشحين وإعداد التقارير النهائية بدءًا من الثلاثاء 25 مايو وحتي الاثنين 4 يونيو القادم.