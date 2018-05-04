غدًا..افتتاح معرض منتجات جامعة بنها بأسعار مخفضة

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يفتتح الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعه بنها، يرافقه اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، ونائبا رئيس الجامعه وعدد من عمداء وأساتذة الكليات وعدد  كبير من الطلاب، صباح غد السبت معرض منتجات الجامعة الذي يهدف إلى توفير منتجات الجامعة التي تحتاجها الأسر المصرية خلال شهر رمضان المعظم، بالإضافة إلي مجموعة من الفوانيس والمشغولات الفنية والمصنوعات الجلدية والمفروشات التي تنتجها كليات الجامعة بأسعار مخفضة.

ويهدف المعرض الذي يقام علي مدي 5 أيام بجمعية الشبان المسلمين بمدينة بنها للمرة الثانية خلال فترة قصيرة، إلي تقديم منتجات متنوعة عالية الجودة وبأسعار مدعومة من الجامعة، ووفقاً لرؤية رئيس الجامعة، فإن الهدف من إقامة هذا المعرض مد جسور التواصل بين الجامعة والمواطنين وتقديم سلع يحتاجونها في ظل ارتفاع الأسعار الناجم عن جشع بعض التجار.


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