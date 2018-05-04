» بالفيديو: "أدرعي" يهاجم حماس مستشهدًا بـ"القرآن والسنة"

04 مايو 2018 - 09:41 م

هاجم المتحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية "أفيخافى أدرعى"، حركة حماس وما تقوم به يوم الجمعة من مواجهة الاحتلال الاسرائيلي واصفا أن ما تقوم به ليس من عمل الاسلام، مستشهدًا ببعض آيات ألقرآن الكريم وأحاديث السنه الشريفة.

ونشر أدرعي مقطع فيديو مصور علي صفحته الشخصية "فيس بوك" يظهر فيه حيث بدأ بتحية الإسلام ثم قال "السلام عليكم" نتحدث اليوم عن فضائل يوم الجمعة المبارك "خير يوم طلعت فيه الشمس" رواه مسلم.

وأشر أن يوم الجمعة تحول في الأسابيع الأخيرة بتوجهات من قيادات حماس من جمعة عمل وخير إلي جمعة شغب، مشتهدًا بقوله تعالي "فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" موضحًا أن هذه الأعمال أعمال بذيئة.

وتنوعت ردود الأفعال حول هذا المقطع حيث رد عليه أحد المتابعين وقالت: "إيمان" أدنت نفسك بنفسك !!! صحيح فانتشروا في الأرض، ولكن إذا كانت الأرض محرّرة، أما وأن الأرض مغتصبة من قبلكم فلن تشعروا بالراحة حتى ننظفها منكم إن شاء الله ألا يكفيك أن معظم العرب آخر همهم فلسطين !!!بقيت حماس وبعض أحرار العرب تريد أن تقضوا عليهم !!إن وعد الله حق .

وقال أخر Lemoo Ahmed Mahmoud Mahmoud هههههههههه الله الله ياعم الشيخ أفشيخاي آه يادراعي انتظر موعدنا 2022 سنخرج عليكم من كل حدب وصوب والأرض بالشهداء تفتخر والأمة بالعظماء تنهض وتنتصر الشبل الحمساوي جزمته أشرف منك ومن النتنياهووووو جووول عاااااااااا ياخنزير.