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الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي والترجي

الرياضة

الاهلى والترجي
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الترجى

الشوط الاول

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلى أمام نظيره الترجي التونسي، المُقامة حاليًا على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

 بداية حماسية من الفريقين دون فترة "جس النبض" ومرر وليد سليمان كرة رائعة إلى باكا المُنطلق من ناحية اليمين وأنطلق بها اللاعب الجنوب أفريقي لكن الأخير لعبها فوق العارضة لتضييع أول الفرص الخطرة للاهلي.

وأشهر الحكم السنغالي ملانج بطاقة سفراء لوليد سليمان في الدقيقة 12 للخشونة ، قبل أن ينال كوليبالي لاعب الترجي بطاقة صفراء للخشونة مع عمرو السولية.

حاول الاهلي الوصول لمرمى الضيوف أكثر من مرة عن طريق باكا وسليمان أنشط لاعبي الأحمر لكن دفاع الترجي تصدى لهذه الهجمات الحمراء ، توقفت المباراة قليلاً لعلاج طه الخنيسي لاعب الترجي بعد إصطدامه مع زميله بالفر يق فرانك كوم.

تعرض عمرو السولية للإصابة وحاول التحامل على نفسه وإستكمال اللقاء لكن دون جدوى قبل أن يضطر حسام البدري المدير الفني للأهلي لأجراء تغيير بنزول محمد هاني بدلاً من عمرو  السولية.

ويلعب أحمد فتحي في خط الوسط بجوار حسام عاشور فيما لعب محمد هاني في الجبهة اليُمنى.

ونال محمد مُنصر لاعب الترجي بطاقة صفراء للخشونة مع مروان محسن ، وسيطر الاهلي على مجريات اللقاء لكن دون جدوى بعدما ظهر واضحاً إفتقاد الأحمر "اللمسة الأخيرة" إلى أن إنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.


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